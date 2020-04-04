4 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено 9 человек с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Среди нарушителей как зараженные коронавирусом, так и лица, контактировавшие с заболевшими.



«Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму», - заявила Ракова.



Согласно введенным правилам домашнего лечения коронавируса, зараженные пациенты не имеют права покидать свои квартиры во время лечения. Запрет распространяется и на членов их семей, которые проживают с ними в одной квартире.



При этом вице-мэр отметила, что нарушителей режима в Москве немного и выразила надежду, что в дальнейшем такие случаи будут исключены.