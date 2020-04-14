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Город (Москва и область)     14.04.2020 13:08

В Москве аннулировали около 900 тысяч цифровых пропусков с некорректными данными

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Теги:  цифровые пропуска  аннулирование 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – По результатам проверок будет аннулировано около 900 тысяч выданных цифровых пропусков, из-за некорректных данных, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего за стуки в Москве было оформлено 3,2 миллиона цифровых пропусков.

Среди распространенных ошибок при оформлении цифровых пропусков написание фамилий с цифрами, неправильные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенок попросил москвичей не оформлять пропуска «на всякий случай», а также напомнил, что пропуска оформляются в заявительном порядке, но все данные будут проверятся. Особенно тщательно проверяются данные о работодателях. Если какие-либо данные будут внесены некорректно или окажутся недостоверными, пропуска будут аннулированы. А за предоставление недостоверной информации граждане будут привлечены к административной ответственности.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянин, с 15 апреля цифровые пропуска обязательны для поездок по Москве. Оформление цифровых пропусков началось 13 апреля.


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Теги: 
цифровые пропуска  аннулирование 

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