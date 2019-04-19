19 апреля. Mossovetinfo.ru – В субботу, 20 апреля в Москве начнутся работы по благоустройству в районе строящейся станции метро «Лухмановская», сообщает пресс-служба департамента капремонта столицы.
В районе строящейся станции планируется расширить и заменить покрытие тротуаров, обновить покрытие проезжей части, организовать парковки. Будут установлены новые павильоны остановок общественного транспорта. Рядом с метро появятся велодорожки и велопарковки. На всей территории будет улучшена система освещения, появятся новые фонари. Все работы планируется завершить летом 2019 года.
Станция «Лухмановская» строится в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы. Станция будет расположена на новой Некрасовской линии метро.
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