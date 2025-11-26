Другие материалы
-
Город (Москва и область)
01.12.2025, 09:59
В Москве будет очень теплый декабрь и количество осадков в пределах нормы - Вильфанд
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Декабрь в Москве будет сильно выше климатических характеристик по температуре, при эт...
-
Город (Москва и область)
26.11.2025, 14:19
Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, ...
-
Город (Москва и область)
26.11.2025, 07:44
Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы...