 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     01.12.2025 09:59

В Москве будет очень теплый декабрь и количество осадков в пределах нормы - Вильфанд

1 декабря — Mossovetinfo.ru — Декабрь в Москве будет сильно выше климатических характеристик по температуре, при этом количество осадков будет около нормы. Снег, по прогнозу, в декабре выпадет, но не в первой декаде месяца, количество осадков будет около нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На текущий момент практически вся европейская территория России, за исключением севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это обусловливает отсутствие существенных осадков.

Очень высокие температуры для начала декабря прогнозируются в Москве в течение всей недели. Погода будет облачной с прояснениями, но без осадков.

Ночные температуры будут около нулевой отметки: минус 1 - плюс 1 градус в самой столице, по области - минус 3 - плюс 2 градуса.

Дневные температуры будут с небольшими положительными значениями: преимущественно плюс 2-4 градуса. В четверг, пятницу и субботу не исключено повышение до плюс 5-6 градусов.

