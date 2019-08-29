29 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение ежегодно повышать подушевое финансирование школ, сообщил в ходе городского педагогического совета мэр Москвы Сергей Собянин.



«Мы должны системно повышать норматив подушевого финансирования школьников и дошкольников. Мы такое решение приняли и закладываем в бюджете повышение подушевого финансирования. Более того, я считаю, что это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета», - приводит слова Собянина официальный портал мэра и правительства Москвы.



Мэр Москвы также отметил, что ведущие городские школы будут поощрять путем повышения грантов для образовательных учреждений, кроме того, будет продолжена работа по развитию материальной базы школ, оснащению их современным оборудованием.