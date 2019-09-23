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Город (Москва и область)     23.09.2019 14:08

В Москве c понедельника начали включать отопление в жилых домах

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Теги:  отопление  отопительный сезон 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с понижением среднесуточной температуры ниже +8° в Москве в понедельник, 23 сентября начали подачу тепла в жилые дома, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Отопление начали включать также в объектах спортивной инфраструктуры, в административных и производственных зданиях.

Ранее в МОЭК сообщили, что в Москве к утру понедельника к отоплению подключили более 80% объектов социальной сферы. Их начали подключать досрочно по заявкам, в связи с холодной погодой.


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Теги: 
отопление  отопительный сезон 

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