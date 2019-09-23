23 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с понижением среднесуточной температуры ниже +8° в Москве в понедельник, 23 сентября начали подачу тепла в жилые дома, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Отопление начали включать также в объектах спортивной инфраструктуры, в административных и производственных зданиях.



Ранее в МОЭК сообщили, что в Москве к утру понедельника к отоплению подключили более 80% объектов социальной сферы. Их начали подключать досрочно по заявкам, в связи с холодной погодой.