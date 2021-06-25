25 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию МЦД-2 Щукинская, которая станет частью нового...

25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оп...

25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области было выявлено 2 436 новых случаев заражения коронавир...