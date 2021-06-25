 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     25.06.2021 12:33

В Москве четвертые сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также в Москве четвертый день обновляется суточный максимум по числу умерших от коронавируса. За сутки в результате заболевания в Москве скончались 98 человек. Днем ранее в Москве от коронавируса скончались за сутки 92 человека.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4 558 человек из числа заболевших ранее. Госпитализировано 1 772 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 669 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:38 В России В России выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»

13:24 Город (Москва и область) В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская

12:47 Мнения В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса

12:33 Город (Москва и область) В Москве четвертые сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

12:32 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено максимальное число заражений COVID-19 с начала пандемии

Актуальные материалы

16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос

10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru