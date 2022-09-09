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Город (Москва и область)     09.09.2022 10:19

В Москве дети старше 15 лет смогут вносить свои данные в электронную медкарту

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Теги:  здравоохранение  электронная медкарта  дети 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве расширили возможности электронной медкарты, теперь дети старше 15 лет могут самостоятельно вносить в нее информацию о своем здоровье, сообщается на портале mos.ru.

Теперь в сервисе электронной медкарты для детей старше 15 лет появился раздел «Мои данные», куда они могут самостоятельно вносить информацию. Ранее такая возможность была только у совершеннолетних пользователей.

«В этот раздел можно вносить информацию о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарственных препаратах и особенностях образа жизни», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам заммэра, за два года пользователи электронных медкарт самостоятельно внесли в них более 800 тысяч записей. Полученная таким образом информация позволяет врачам иметь более полную картину здоровья пациентов и точнее ставить диагнозы.

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Теги: 
здравоохранение  электронная медкарта  дети 

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