В Москве действует уже 33 электробусных маршрута

25 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве уже 33 маршрута наземного транспорта, на которых курсируют электробусы. Об этом сообщает транспортный комплекс столицы.



Электробусы начали курсировать по четырем столичным маршрутам – № т61, 31, 393, 733.



В начале июля в Москве начал курсировать 400-й электробус. До конца 2020 года число электробусов планируется увеличить до 600.