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Город (Москва и область)     17.02.2021 09:52

В Москве для школьников работают 37 тысяч кружков и секций

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Теги:  школьники  кружки  секции  дополнительное образование 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Для московских школьников в настоящее время работают более 37 тысяч различных кружков и секций, сообщается на портале mos.ru.

Выбрать кружок или секцию для ребенка можно как по интересам, так и в зависимости от их расположения возле дома.

Записать ребенка в кружок или секцию можно в режиме онлайн, в частности, на портале mos.ru. Данная возможность появилась в 2012 году и с тех пор москвичи воспользовались ею более 7,2 миллиона раз. Только в текущем учебном году было подано 960 тысяч онлайн-заявок на запись ребенка в кружок или секцию.

Чаще всего родители выбирали для своих детей занятия по лингвистике, математике, углубленному изучению русского языка и литературы. Также популярны кружки биологии, компьютерных технологий и программирования, дошкольного образования, хореографии, а еще театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Среди спортивных секций самыми популярными являются футбольные, баскетбольные, секции плавания и волейбольные.

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Карта места

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Теги: 
школьники  кружки  секции  дополнительное образование 

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