В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

17 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве благоустроят 162 зеленых территории. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Это 16 московских парков, а также5 бульвары, скверы, водоемы, усадьба «Люблино» и многое другое», - отметил мэр Москвы.



Летом 2018 года Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями было принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».