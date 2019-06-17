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Город (Москва и область)     17.06.2019 21:29

В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Мой район  благоустройство 

17 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве благоустроят 162 зеленых территории. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Это 16 московских парков, а также5 бульвары, скверы, водоемы, усадьба «Люблино» и многое другое», - отметил мэр Москвы.

Летом 2018 года Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями было принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Мой район  благоустройство 

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