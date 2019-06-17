Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 21:29
В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
17 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве благоустроят 162 зеленых территории. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Это 16 московских парков, а также5...
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 15:43
На Московском урбанистическом форуме назовут лучшие городские проекты
17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовало голосование за лучшие городские проекты, победителей объявят на Московском урбанистическом форуме 2019, который пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июл...
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Город (Москва и область)
17.06.2019, 13:13
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 18 июня
17 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 18 июня, в связи с высокой опасностью возникновения пожаров, сообщается на официальном сайте Гидромет...