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Город (Москва и область)     28.04.2020 13:56

В Москве донорами плазмы для больных коронавирусом стали 130 человек

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Теги:  коронавирус  доноры 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве стали уже 130 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Кроме того, еще около 200 человек, которые захотели стать донорами плазмы, в настоящее время ожидают результатов проверки. На горячую линию для доноров поступило более 2,5 тысячи звонков.

По словам Раковой, врачи отмечают, что пациенты, зараженные коронавирусом, после переливания плазмы быстрее идут на поправку. В первую очередь плазму переливают пациентам, которые находятся в критическом состоянии.

Ранее постановлением мэра Москвы Сергея Собянина в Москве ввели выплаты для доноров крови с антителами к коронавирусу. За каждые 150 миллилитров плазмы им выплачивают по 1250 рублей, за 600 миллилитров – по 5 тысяч рублей.


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Теги: 
коронавирус  доноры 

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