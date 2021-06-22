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Город (Москва и область)     22.06.2021 09:26

В Москве еще две детские поликлиники перешли на электронные медкарты

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Теги:  здравоохранение  поликлиники  электронные медкарты 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Еще две детские поликлиники в Москве перешли на ведение электронных медкарт, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Ракова отметила, что несмотря на пандемию, в городе продолжается реализация различных городских проектов, в том числе проект цифровизации здравоохранения.

По словам заммэра, на ведение электронных медкарт в Москве перешли уже четыре детские поликлиники. Полностью перевести на ведение электронных медкарт все детские поликлиники Москвы планируется с 1 января 2022 года.

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Теги: 
здравоохранение  поликлиники  электронные медкарты 

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