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Город (Москва и область)     05.05.2018 21:40

В Москве и области в ближайшие часы МЧС ожидает грозу и усиление ветра до 18 м/с

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Теги:  Москва  Московская область  Подмосковье  МЧС  погода  гроза  ветер 

5 мая. Mossovetinfo.ru - В ближайшие часы с сохранением на утро воскресенья в Москве и Московской области по информации МЧС ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в МЧС.

«В ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.

Ранее МЧС сообщило, что 6 мая в Подмосковье ожидается гроза, усиление ветра до 18 м/с.

МЧС рекомендует при грозе снизить скорость движения автомобилей на дорогах, а пешеходам - не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  Подмосковье  МЧС  погода  гроза  ветер 

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