В Москве и области в ближайшие часы МЧС ожидает грозу и усиление ветра до 18 м/с

5 мая. Mossovetinfo.ru - В ближайшие часы с сохранением на утро воскресенья в Москве и Московской области по информации МЧС ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в МЧС.



«В ближайшие один-три часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.



Ранее МЧС сообщило, что 6 мая в Подмосковье ожидается гроза, усиление ветра до 18 м/с.



МЧС рекомендует при грозе снизить скорость движения автомобилей на дорогах, а пешеходам - не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.