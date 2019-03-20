20 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве и Подмосковье отмечен рост спроса на квартиры в домах высокой стадии готовности, сообщает «РБК» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».
Отмечается, что особенно эта тенденция заметна в Московской области - если в марте 2018 года квартиры в домах высокой стадии готовности приобретали около 10% покупателей, то теперь доля таких покупок составляет 82%. Также отмечен рост сделок с готовым жильем – с 45 до 48%.
В тоже время отмечено снижение покупок квартир на стадии котлована. В Москве доля таких покупок на рынке недвижимости составляет всего 18%, в ТиНАО – 20% (на один процент ниже, чем годом ранее), в Московской области – 4% против 12% в прошлом году.
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