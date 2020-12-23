23 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье пройдут акции по сбору на переработку новогодних елок «Елочный круговорот» и «Подари своей елке вторую жизнь».



Как сообщает телеканал «360» в Подмосковье будет открыто около 200 пунктов приема новогодних деревьев. Сдать новогодние елки можно будет с 15 января по 15 февраля. В каждом городском округе Подмосковья будет не менее двух пунктов приема.



В Москве акция «Елочный круговорот» проводится ежегодно начиная с 2016 года. Как сообщает портал mos.ru, в этом году акция пройдет со 2 января по 20 февраля.



На портале «Активный гражданин» уже проходит голосование, в ходе которого москвичи выбирают места для расположения пунктов приема новогодних деревьев на переработку. В 2020 году таких пунктов в Москве открыли более 400.



Новогодние елки, а также сосны и пихты перерабатываются в щепу, которая используется для подсыпки в вольерах животных и обустройства экологических троп.