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Город (Москва и область)     23.12.2020 10:12

В Москве и Подмосковье проведут акции по сбору новогодних елок на переработку

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Теги:  Новый год  елки  переработка 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье пройдут акции по сбору на переработку новогодних елок «Елочный круговорот» и «Подари своей елке вторую жизнь».

Как сообщает телеканал «360» в Подмосковье будет открыто около 200 пунктов приема новогодних деревьев. Сдать новогодние елки можно будет с 15 января по 15 февраля. В каждом городском округе Подмосковья будет не менее двух пунктов приема.

В Москве акция «Елочный круговорот» проводится ежегодно начиная с 2016 года. Как сообщает портал mos.ru, в этом году акция пройдет со 2 января по 20 февраля.

На портале «Активный гражданин» уже проходит голосование, в ходе которого москвичи выбирают места для расположения пунктов приема новогодних деревьев на переработку. В 2020 году таких пунктов в Москве открыли более 400.

Новогодние елки, а также сосны и пихты перерабатываются в щепу, которая используется для подсыпки в вольерах животных и обустройства экологических троп.


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Карта места

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Теги: 
Новый год  елки  переработка 

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