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Город (Москва и область)     07.07.2022 09:55

В Москве климатическая норма для июля повышена на 1,5 градуса

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Теги:  Москва  климат  июль  потепление  климатическая норма 

7 июля. Mossovetinfo.ru - В России ввели новые климатические нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра. Сразу на 1,5 градуса повышена для июля климатическая норма в Москве.

«Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теперь в прогнозах реже будет звучать понятие «аномально теплая погода».

4 июля, в связи с засухой, Правительство Италии объявило режим ЧС в пяти областях: Эмилия-Романья, Фриули - Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. В Вероне введены существенные ограничения по использованию пресной воды. В Милане отключены фонтаны.

Власти Румынии сообщили, что почти 70% территории страны охвачено засухой. С 15 июля в Румынии ожидается новая волна жары. Министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов республики призвал население экономить питьевую воду и не использовать ее для ирригации садов и огородов.

Нынешнюю засуху в некоторых регионах Испании и Португалии признали самой сильной за 1200 лет, передал телеканал «Мир».

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Теги: 
Москва  климат  июль  потепление  климатическая норма 

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