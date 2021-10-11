11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве появилась возможность бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.Сдать экспресс-тест можно в 10 московских МФЦ и в 10 популярных общественных местах и торговых центрах.Ракова отметила, что положительный результат экспресс-теста не будет считаться официальным подтверждением заболевания, однако при положительном результате экспресс-теста у человека на месте бесплатно возьмут мазок на ПЦР-тест. В случае положительного ПЦР-тестирования человек будет считаться заболевшим, на дом будет направлен врач, будет назначено лечение.Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус смогут все желающие, для этого понадобится только паспорт и номер полиса ОМС при наличии.