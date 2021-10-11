 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     11.10.2021 10:35

В Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  тестирование 

11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве появилась возможность бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Сдать экспресс-тест можно в 10 московских МФЦ и в 10 популярных общественных местах и торговых центрах.

Ракова отметила, что положительный результат экспресс-теста не будет считаться официальным подтверждением заболевания, однако при положительном результате экспресс-теста у человека на месте бесплатно возьмут мазок на ПЦР-тест. В случае положительного ПЦР-тестирования человек будет считаться заболевшим, на дом будет направлен врач, будет назначено лечение.

Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус смогут все желающие, для этого понадобится только паспорт и номер полиса ОМС при наличии.

Где можно сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  тестирование 

Возврат к списку

Лента новостей

10:44 Город (Москва и область) Где в Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

10:35 Город (Москва и область) В Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

10:08 Общество Золотая осень уйдет из Москвы с 13 октября

12:14 Общество В Москве выявлено еще 4610 случаев COVID-19

12:00 В России В России четвертый день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru