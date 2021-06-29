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Город (Москва и область)     29.06.2021 12:18

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 680 пациентов с COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

29 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве было выявлено 6 209 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки госпитализировано 1 757 человек. На ИВЛ находятся 680 человек. Днем ранее на аппаратах ИВЛ находились 644 пациента.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 854 пациента из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 121 человек.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано максимальное число умерших за сутки за все время пандемии.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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