14 апреля. Mossovetinfo.ru – Лечение от коронавируса на дому проходят около 7 тысяч москвичей, 500 пациентов уже выздоровели после домашнего лечения, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что число случаев ухудшения состояния у пациентов, проходящих лечение на дому, минимально, всех таких пациентов сразу госпитализируют. В общей сложности было госпитализировано 4% тех, кто проходил лечение дома.
Регламент о лечении пациентов с коронавирусом на дому действует в Москве уже три недели. Он был введен 25 марта.
Решение о том, можно ли человеку лечится дома, принимает врач. В таком случае пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если заболевший не соблюдает правила самоизоляции, он в обязательном порядке госпитализируется.
В ходе домашнего лечения пациенту бесплатно предоставляется необходимый набор противовирусных препаратов на весь период лечения. Кроме того, пациенту доступны дистанционные консультации врачей.
Всего на 14 апреля в Москве выявлено 13 002 случая заражения коронавирусом.
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