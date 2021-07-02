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Город (Москва и область)     02.07.2021 12:15

В Москве на ИВЛ продолжают оставаться более 700 пациентов с COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

2 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки в Москве госпитализировано 1 719 человек. На аппаратах ИВЛ находится 711 человек. Днем ранее на аппаратах ИВЛ в Москве находилось 709 человек.

Кроме того, за сутки в Москве вылечился от коронавируса 6 271 человек. Скончались в результате заражения 112 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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