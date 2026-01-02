В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады

6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады, а к концу недели ожидаются сильные морозы — до минус 21 градуса, , сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.



Во вторник, 6 января, ожидается минус 6-8 градусов. Местами выпадет небольшой снег. Такая же погода будет в ночь на Рождество. Днем 7 января температура составит 5-7 градусов ниже нуля, а в некоторых районах пройдет небольшой снег. В ночь на четверг, 8 января, похолодает до минус 9–11. Днем будет 8–10 градусов ниже нуля. В некоторых районах выпадет небольшой снег.



«На второй неделе новогодних каникул москвичей ждут морозы и небольшие снегопады. Столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса, а ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с», – говорится в сообщении.