Город (Москва и область)
06.01.2026, 12:00
В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили мероприятия
6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили тематические меропр...
Город (Москва и область)
06.01.2026, 11:46
В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады
6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады, а к к...
Город (Москва и область)
02.01.2026, 00:39
33 беспилотников летевших 1 января на Москву сбила ПВО - Собянин
2 января — Mossovetinfo.ru — 1 января, в первый день нового - 2026 года, силами ПВО Минобороны сбиты, уничтожены 33 беспил...