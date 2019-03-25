25 марта. Mossovetinfo.ru – Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) начали облет территории Москвы для выявления зон подтопления при паводке и поиска возможных пострадавших при половодье, сообщает пресс-служба департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Сообщается, что разведывательные полеты будут проводиться ежедневно до завершения в Москве паводка. Полеты должны выявить возможные зоны риска и дать возможность своевременного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Для разведки будут использованы вертолеты Ка-32А, однако по словам командира лётного отряда ГКУ «МАЦ» Вячеслава Ивлиева, при необходимости летчики готовы задействовать все имеющиеся типы воздушных судов. При этом Ивлиев отметил, что для выполнения разведывательных полетов по мониторингу территории, не требуется устанавливать на вертолеты специальное или дополнительное оборудование.
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