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Город (Москва и область)     29.05.2019 11:47

В Москве начали орошение воздуха из-за жары

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Теги:  жара  поливка 

29 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с жарой, пришедшей в Московский регион, в Москве начали проводить орошение воздуха, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Автомобильные дороги».

Сообщается, что с 12:00 до 16:00 поливальные машины проводят орошение воздуха. При таких работах струи воды направлены вверх, что позволяет охлаждать не только дорожное покрытие, но и воздух, который нагревается от асфальта.

По прогнозам синоптиков, в среду, 29 мая температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов тепла.


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Теги: 
жара  поливка 

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