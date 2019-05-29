29 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с жарой, пришедшей в Московский регион, в Москве начали проводить орошение воздуха, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Автомобильные дороги».
Сообщается, что с 12:00 до 16:00 поливальные машины проводят орошение воздуха. При таких работах струи воды направлены вверх, что позволяет охлаждать не только дорожное покрытие, но и воздух, который нагревается от асфальта.
По прогнозам синоптиков, в среду, 29 мая температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов тепла.
12:35 Город (Москва и область) Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной
11:47 Город (Москва и область) В Москве начали орошение воздуха из-за жары
11:39 Город (Москва и область) Работы по продлению «красной» линии метро до станции «Потапово» могут начать до конца года
11:28 Город (Москва и область) Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор
11:19 Город (Москва и область) Летние читальни будут работать в 12 московских парках
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро