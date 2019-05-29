29 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с жарой, пришедшей в Московский регион, в Москве начали проводить орошение воздуха, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Автомобильные дороги».



Сообщается, что с 12:00 до 16:00 поливальные машины проводят орошение воздуха. При таких работах струи воды направлены вверх, что позволяет охлаждать не только дорожное покрытие, но и воздух, который нагревается от асфальта.



По прогнозам синоптиков, в среду, 29 мая температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов тепла.