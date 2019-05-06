6 мая. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания начала переводить системы теплоснабжения на летний режим работы, сообщается на официальном сайте МОЭК.



В течение трех дней подачу тепла отключат более чем в 70 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых зданий. В первую очередь отключают административные и промышленные здания, затем жилые здания, и в последнюю очередь социальные объекты – детские сады, школы, больницы и поликлиники.



С 13 мая и до конца августа на тепловых сетях Москвы будут проводить профилактические работы. Будут проведены профилактические ремонтные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей и перекладку теплотрасс.