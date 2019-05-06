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Город (Москва и область)     06.05.2019 10:18

В Москве начали отключать отопление

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Теги:  МОЭК  отопление  отключение 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания начала переводить системы теплоснабжения на летний режим работы, сообщается на официальном сайте МОЭК.

В течение трех дней подачу тепла отключат более чем в 70 тысячах зданий, в том числе в 33 тысячах жилых зданий. В первую очередь отключают административные и промышленные здания, затем жилые здания, и в последнюю очередь социальные объекты – детские сады, школы, больницы и поликлиники.

С 13 мая и до конца августа на тепловых сетях Москвы будут проводить профилактические работы. Будут проведены профилактические ремонтные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей и перекладку теплотрасс.


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Теги: 
МОЭК  отопление  отключение 

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