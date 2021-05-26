Другие материалы
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Город (Москва и область)
26.05.2021, 13:14
В Москве начали появляться временные велополосы
26 мая. Mossovetinfo.ru — Временные велополосы начали появляться на улицах Москвы, сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта столицы. Первые пять временных велополос уже п...
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Город (Москва и область)
26.05.2021, 12:21
В каждом районе Москвы организацию движения будет осуществлять координатор ЦОДД
26 мая. Mossovetinfo.ru — В Центре организации дорожного движения (ЦОДД), запустили проект, в рамках которого в каждом районе Москвы следить за организацией движения будет специальный координатор ЦОДД...
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Город (Москва и область)
26.05.2021, 10:56
Глобальная реконструкция ВДНХ завершится в течение трех-четырех лет
26 мая. Mossovetinfo.ru — Реконструкцию ВДНХ планируется полностью завершить в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Возрождение ВДНХ Собянин обсудил с жителями северо-в...