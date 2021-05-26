В Москве начали появляться временные велополосы

26 мая. Mossovetinfo.ru — Временные велополосы начали появляться на улицах Москвы, сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта столицы.



Первые пять временных велополос уже появились на Лесной улице, а также на улицах Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка и Большая Полянка.



Также организовываются велополосы на улице Лебедева, на Мячковском бульваре и в 3-м Михалковском переулке. Все работы проходят в ночное время, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.



Всего в летний сезон будет организовано более 65 велополос. Новые велополосы появятся как в центре Москвы, так и в районах Академический, Люблино-Марьино, Отрадное и Строгино.



