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Город (Москва и область)     26.05.2021 13:14

В Москве начали появляться временные велополосы

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Теги:  велополосы  велосипедные дорожки 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Временные велополосы начали появляться на улицах Москвы, сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта столицы.

Первые пять временных велополос уже появились на Лесной улице, а также на улицах Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка и Большая Полянка.

Также организовываются велополосы на улице Лебедева, на Мячковском бульваре и в 3-м Михалковском переулке. Все работы проходят в ночное время, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

Всего в летний сезон будет организовано более 65 велополос. Новые велополосы появятся как в центре Москвы, так и в районах Академический, Люблино-Марьино, Отрадное и Строгино.


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Карта места

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Теги: 
велополосы  велосипедные дорожки 

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