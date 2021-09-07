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Город (Москва и область)     07.09.2021 10:42

В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации «Спутником Лайт»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  доноры  антитела  плазма крови 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В отделениях переливания крови Москвы начали принимать плазму доноров, которые прошли ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт», сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее плазму с антителами к коронавирусу принимали только у доноров, которые прошли вакцинацию «Спутником V» или перенесли заболевание коронавирусом.

«Стать донором иммунной плазмы возможно в течение шести месяцев после прививки — именно в таком случае можно рассчитывать на необходимый уровень вируснейтрализующих антител. При ревакцинации “Спутником Лайт”, которая рекомендована спустя полгода после первичной, уровень этих антител снова повышается, благодаря чему плазма от таких доноров считается не менее эффективной», - заявила Ракова.

При этом, прием плазмы у тех, кто ревакцинировался «Спутником V» также продолжается. Такие доноры могут сдать плазму спустя 30 дней после второго укола вакцины.

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу начали использовать именно в Москве. Этот способ доказал свою эффективность, в том числе для лечения тех, кто переносит заболевание коронавирусом в тяжелой форме.

При этом установлено, что плазма от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса, чем плазма от переболевших доноров. Также плазма вакцинированных на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.

Ранее сообщалось, что московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к коронавирусу

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  доноры  антитела  плазма крови 

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