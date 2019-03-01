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Город (Москва и область)     01.03.2019 08:44

В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» разметке

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Теги:  организация движения  разметка  штраф 

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в Москве начнут штрафовать водителей за выезд на «вафельную разметку», размер штрафа составит 1 тысячу рублей.

В настоящее время «вафельная» разметка нанесена в Москве на 103 особо загруженных перекрестках. Разметка была нанесена год назад, чтобы водители успели к ней привыкнуть. Введение штрафов за выезд на «вафельную» разметку должно снизить задержки транспорта на загруженных перекрестках в часы пик на 10-15%.


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Теги: 
организация движения  разметка  штраф 

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