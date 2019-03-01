1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в Москве начнут штрафовать водителей за выезд на «вафельную разметку», размер штрафа составит 1 тысячу рублей.



В настоящее время «вафельная» разметка нанесена в Москве на 103 особо загруженных перекрестках. Разметка была нанесена год назад, чтобы водители успели к ней привыкнуть. Введение штрафов за выезд на «вафельную» разметку должно снизить задержки транспорта на загруженных перекрестках в часы пик на 10-15%.