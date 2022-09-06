В Москве начали включать отопление в медучреждениях и детских садах

6 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве досрочно начали включать отопление в детских садах и медицинских учреждениях, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



По словам заммэра, уже поступают заявки от детских садов и медучреждений о досрочном включении отопления. Решение о том, когда отопление включат во всем городе, будет приниматься исходя из погодных условий.



Бирюков также сообщил, что город полностью готов к включению отопления, все работы были завершены к 1 сентября. Заммэра напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. Вначале отопление включают на социальных объектах, затем в жилых домах и офисных помещениях, и в последнюю очередь на промышленных предприятиях и объектах торговли.