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Город (Москва и область)     06.09.2022 20:43

В Москве начали включать отопление в медучреждениях и детских садах

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Теги:  отопление  отопительный сезон 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве досрочно начали включать отопление в детских садах и медицинских учреждениях, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По словам заммэра, уже поступают заявки от детских садов и медучреждений о досрочном включении отопления. Решение о том, когда отопление включат во всем городе, будет приниматься исходя из погодных условий.

Бирюков также сообщил, что город полностью готов к включению отопления, все работы были завершены к 1 сентября. Заммэра напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. Вначале отопление включают на социальных объектах, затем в жилых домах и офисных помещениях, и в последнюю очередь на промышленных предприятиях и объектах торговли.

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Теги: 
отопление  отопительный сезон 

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