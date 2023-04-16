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Город (Москва и область)     18.04.2023 09:07

В Москве начались Дни культурного наследия

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Теги:  Дни культурного наследия  Москва  18 апреля 

18 апреля. Mossovetinfo - 18 апреля в Москве стартуют Дни культурного наследия. Для экскурсий будут открыты здания - памятники истории и культуры, занимаемые различными государственными и частными организациями.
Узнать о программе и записаться на мероприятия, экскурсии, можно на портале "Узнай Москву" um.mos.ru

18 апреля для публики в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" - представлены работы Ильи Репина, Казимира Малевича, Винсента ван Гога и Пабло Пикассо.

18 апреля Международный день памятников и исторических мест отметят в Музее Победы и в музее-заповеднике Архангельское.

В Музее Победы подготовили онлайн-викторину, победители которой получат билеты в музей на Поклонной горе. В музее-заповеднике Архангельское проведут день открытых дверей для представителей туристической отрасли Москвы и продемонстрируют, как музейные хранители и реставраторы проводят работы по раскрытию парковой скульптуры (музея под открытым небом) к весенне-летнему сезону.

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Карта места

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Теги: 
Дни культурного наследия  Москва  18 апреля 

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