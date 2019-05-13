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Город (Москва и область)     13.05.2019 11:52

В Москве начались плановые отключения горячей воды

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Теги:  МОЭК  отключение горячей воды 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды начались в Москве с 13 мая сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Отключения горячей воды проводятся в рамках профилактических работ по подготовке теплосетей к зимнему отопительному сезону. Специалисты проведут профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, а также гидравлические испытания трубопроводов.

Отключения горячей воды будут проходить до конца августа. В каждом конкретном доме время отключения горячей воды занимает не более 10 суток. Узнать точные даты отключения горячей воды в каждом конкретном доме можно на сайте МОЭК Онлайн.


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Теги: 
МОЭК  отключение горячей воды 

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