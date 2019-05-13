13 мая. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды начались в Москве с 13 мая сообщается на официальном сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).



Отключения горячей воды проводятся в рамках профилактических работ по подготовке теплосетей к зимнему отопительному сезону. Специалисты проведут профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, а также гидравлические испытания трубопроводов.



Отключения горячей воды будут проходить до конца августа. В каждом конкретном доме время отключения горячей воды занимает не более 10 суток. Узнать точные даты отключения горячей воды в каждом конкретном доме можно на сайте МОЭК Онлайн.