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Город (Москва и область)     09.09.2022 08:01

В Москве начались выборы депутатов муниципальных образований

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Теги:  выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве начались выборы депутатов муниципальных образований. Выборы в столице пройдут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября.

Москвичам предстоит выбрать от трех до пяти кандидатов в зависимости от избирательного округа. Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, где выбирать совет депутатов будут только в Троицке. 

Проголосовать можно будет как на избирательном участке, так и онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Сделать выбор в с помощью ДЭГ можно с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков в 20:00 11 сентября.

Принять решение, как голосовать, можно прямо в дни выборов. При этом проголосовать с помощью ДЭГ смогут только те, кто имел полную учетную запись на mos.ru.

Как найти свой избирательный участок, можно узнать здесь. Список кандидатов опубликован на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Москве  выборы-2022  мундиры  муниципальные выборы  выборы в Москве-2022  ДЭГ  электронное голосование 

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