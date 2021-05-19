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Город (Москва и область)     19.05.2021 11:59

В Москве начался ремонт пяти мостов

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Теги:  мосты  ремонт 

19 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве начался ремонт пяти мостов, он будет завершен до конца лета, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

До конца лета будут отремонтированы Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозоводская эстакада, а также путепровод Вешняковский на СВХ и путепровод в Косино над МКАД.

На мостах заменят гидроизоляцию, после чего заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут новую разметку.

Работы будут проводится с частичным ограничением движения, в связи с чем в зонах работ установят временные дорожные знаки и ограждения.

Всего в течение года в Москве будет отремонтировано более 30 мостов.

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Карта места

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Теги: 
мосты  ремонт 

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