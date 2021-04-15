В Москве начался текущий ремонт дорог

15 апреля. Mossovetinfo.ru — С наступлением постоянных круглосуточных положительных температур в Москве начались работы по текущему ремонту дорог, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Всего в этом году планируется отремонтировать около 2,8 тысяч участков дорог общей площадью более 23 миллионов квадратных метров. Работы будут проходить как на крупных магистралях, так и во дворах и проездах.



В течение теплого периода планируется отремонтировать участки МКАД, ТТК, Садового кольца, Варшавского, Каширского, Щелковского шоссе, Новоясеневского проспекта, улицы 1905 года, проспекта Академика Сахарова, Нахимовского проспекта, Голубинской улицы и других участков.



Завершить работы по текущему ремонту дорог планируется в октябре.



