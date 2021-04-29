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Город (Москва и область)     29.04.2021 11:58

В Москве не собираются вводить локдаун на майские праздники - власти

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Теги:  торговля  кафе  рестораны  коронавирус  COVID-19  ограничения  майские праздники 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы не собираются вводить дополнительных ограничений на работу кафе и ресторанов, а также предприятий торговли, в дни майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Алексея Немерюка.

С 1 по 10 мая все предприятия торговли и общепита в Москве будут работать в обычном режиме, предприниматели будут сами определять график работы.

В тоже время, Немерюк отметил, что по словам предпринимателей в праздничные и нерабочие дни возможен наплыв посетителей в торговых центрах, в кафе и ресторанах, поэтому необходимо со всем вниманием относится к действующим ограничениям.

Заммэра также уточнил, что ярмарки выходного дня будут работать только в праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Ранее стало известно, что в Москве впервые за три месяца было выявлено более 3 000 случаев заражения коронавирусом за сутки.

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Карта места

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Теги: 
торговля  кафе  рестораны  коронавирус  COVID-19  ограничения  майские праздники 

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