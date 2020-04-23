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Город (Москва и область)     23.04.2020 18:02

В Москве обновили мобильное приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  мобильные приложения  Социальный мониторинг  обновление 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичам, которые лечатся от коронавируса на дому, стала доступна новая версия мобильного приложения «Социальный мониторинг», сообщается на портале mos.ru.

Приложение «Социальный мониторинг» разработано специально для заболевших коронавирусом, у которых заболевание проходит в легкой форме и позволяет проходить лечение на дому. С помощью приложения контролируется соблюдение режима изоляции. Обновленная версия принципиально отличается от первой версии, при ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества.

Новая версия приложения уже доступна в Google Play, вскоре она станет доступна и в App Store.

Первая версия приложения начало работать в Москве 3 апреля. Пациенты могут установить приложение на свой смартфон, либо получить гаджет с предустановленным приложением.


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Теги: 
коронавирус  мобильные приложения  Социальный мониторинг  обновление 

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