23 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичам, которые лечатся от коронавируса на дому, стала доступна новая версия мобильного приложения «Социальный мониторинг», сообщается на портале mos.ru.
Приложение «Социальный мониторинг» разработано специально для заболевших коронавирусом, у которых заболевание проходит в легкой форме и позволяет проходить лечение на дому. С помощью приложения контролируется соблюдение режима изоляции. Обновленная версия принципиально отличается от первой версии, при ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества.
Новая версия приложения уже доступна в Google Play, вскоре она станет доступна и в App Store.
Первая версия приложения начало работать в Москве 3 апреля. Пациенты могут установить приложение на свой смартфон, либо получить гаджет с предустановленным приложением.
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