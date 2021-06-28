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Город (Москва и область)     28.06.2021 11:42

В Москве обновлен суточный максимум смертности от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

28 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4 433 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 124 человека. Это новый максимум суточной смертности в Москве за все время пандемии. Днем ранее за сутки от коронавируса в Москве скончались 114 человек.

Госпитализировано за прошедшие сутки 1 697 человек. На аппаратах ИВЛ находится 644 пациента.

С 28 июня в Москве запрещено посещение кафе и ресторанов без QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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