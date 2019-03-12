12 марта. Mossovetinfo.ru – Реставрацией монастырской постройки Саввино-Сторожевского монастыря в Замоскворечье займется победитель городского конкурса, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Постройка площадью более 500 квадратных метров, была возведена в 1810 году как часть усадьбы купца Гжельцова. В 1872 году усадьбу приобрел монастырь, и постройка стала использоваться под хозяйственные нужды – в разное время ее использовали как прачечную, сарай и склад.



Начальная (максимальная) стоимость кон тракта составит 93,6 миллиона рублей. Победитель конкурса будет обязан воссоздать историческую планировку здания, фасады и мансардную крышу, установить вокруг здания архитектурную подсветку, а также благоустроить прилегающую территорию.