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Город (Москва и область)     29.06.2021 10:23

В Москве ограничат въезд автомобилей в район Патриарших прудов

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Теги:  Патриаршие пруды  въезд  ограничения 

29 июня. Mossovetinfo.ru - По инициативе ГИБДД в вечернее время в качестве эксперимента в Москве введено ограничение на въезд автомобилей в район Патриарших прудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет депутатов округа Пресненский.

Эксперимент проводится в ответ на жалобы местных жителей, которых не устраивает шум в вечернее время.

Пока в вечернее время сотрудники ГИБДД перекрывают проезд в район Патриарших прудов по Малой Бронной. Проехать могут только машины жителей района. Местные жители отметили, что шума стало меньше, однако полностью решить проблемы не удалось, так как автомобилисты проезжают к Патриаршим прудам через другие заезды.

Зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин отметил, что никаких решений по ограничению въезда не принималось ни на уровне города, ни на уровне районных властей, это инициатива ГИБДД. По мнению Юшина, даже если местные жители положительно оценивают эту инициативу, она должна быть приведена в нормативно-правовую форму.

В районе Патриарших прудов находится много развлекательных заведений, кафе, ресторанов, баров, собирающих много посетителей. Однако, помимо них, в районе также много организаций, учреждений и компаний. Запрет на въезд может негативно сказаться на их деятельности.

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Теги: 
Патриаршие пруды  въезд  ограничения 

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