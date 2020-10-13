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Город (Москва и область)     13.10.2020 00:43

В Москве от коронавируса умерло максимальное количество людей с 9 июня

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Теги:  коронавирус  смерть 

13 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 58 человек, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число умерших от коронавируса за сутки с 9 июня, когда в Москве от коронавируса умерло 59 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявлено 4 395 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  смерть 

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