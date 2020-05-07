7 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано рекордное количество людей, вылечившихся от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



За стуки от коронавируса в Москве вылечились 760 пациентов. Таким образом, общее количество вылечившихся от коронавируса пациентов в столице выросло до 9 227 человек.

