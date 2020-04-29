29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса вылечились более 4,5 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



За прошедшие сутки от коронавируса вылечилось 480 человек, а в среднем ежедневный прирост выздоровевших пациентов составляет более 300 человек.



В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились 4610 человек.



На 28 апреля в Москве было зафиксировано 48 414 случаев заболевания коронавирусом.