5 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли новые площади для регистрации брака. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



Зарегистрировать брак, в частности, можно, в планетарии, на стадионе «Спартак» и в «Москвариуме» на ВДНХ.