29 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылась для пассажиров новая станция МЦД-1 Славянский бульвар.
Новая станция расположена между станциями Кунцево и Фили. Расписание по другим станциям не изменилось, так как время на остановку на «Славянском бульвар» было изначально заложено в график.
На новой станции останавливаются все пригородные поезда Белорусского направления МЖД, в том числе экспрессы «Одинцово – Белорусский вокзал».
Станция Славянский бульвар с помощью подземного перехода интегрирована с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро.
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