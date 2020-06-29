29 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылась для пассажиров новая станция МЦД-1 Славянский бульвар.



Новая станция расположена между станциями Кунцево и Фили. Расписание по другим станциям не изменилось, так как время на остановку на «Славянском бульвар» было изначально заложено в график.



На новой станции останавливаются все пригородные поезда Белорусского направления МЖД, в том числе экспрессы «Одинцово – Белорусский вокзал».



Станция Славянский бульвар с помощью подземного перехода интегрирована с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро.