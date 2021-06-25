Другие материалы
-
Город (Москва и область)
25.06.2021, 13:24
В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская
25 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию МЦД-2 Щукинская, которая станет частью нового...
-
Город (Москва и область)
25.06.2021, 12:33
В Москве четвертые сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19
25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 916 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оп...
-
Город (Москва и область)
25.06.2021, 12:32
В Подмосковье выявлено максимальное число заражений COVID-19 с начала пандемии
25 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области было выявлено 2 436 новых случаев заражения коронавир...