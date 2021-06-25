В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская

25 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию МЦД-2 Щукинская, которая станет частью нового ТПУ.



Станция Щукинская расположена между станциями Стрешнево и Тушинская. По словам Собянина, она объединит два района: Покровское-Стрешнево и Щукинский. Ежедневно станцией будут пользоваться около 70 тысяч пассажиров.



Станция Щукинская станет частью транспортно-пересадочного узла, в который войдет также одноименная станция метрополитена. Также ТПУ объединит трамвайные и автобусные маршруты.



Новая станция улучшит транспортное обслуживание около 170 тысяч человек. В зоне пешей доступности от новой станции проживает 49 тысяч человек.