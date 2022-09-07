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Город (Москва и область)     07.09.2022 17:32

В Москве открыли центр творчества для инвалидов

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Теги:  инвалиды  безбарьерная среда 

7 сентября. Mossovetinfo.ru — Московские власти предоставили новое помещение Центру социальной интеграции Дианы Гурцкая, сообщается в telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

В Центре москвичи с инвалидностью занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном, журналистикой и многим другим.

Ранее организация располагалась в нежилых помещениях многоквартирного дома. Городские власти предоставили Центру отдельное четырехэтажное здание, оборудованное системой звукового ориентирования и цветовой навигацией. Также в здании оборудованы мастерские, классы для занятий, вокально-инструментальная студия и студия звукозаписи, а возле здания находится футбольная площадка.

Сообщается, что благодаря переезду в новое помещение, площади Центра выросли в 12 раз, а количество программ дополнительного образования выросло до 15.

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Карта места

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Теги: 
инвалиды  безбарьерная среда 

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