В Москве открыли центр творчества для инвалидов

7 сентября. Mossovetinfo.ru — Московские власти предоставили новое помещение Центру социальной интеграции Дианы Гурцкая, сообщается в telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.



В Центре москвичи с инвалидностью занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном, журналистикой и многим другим.



Ранее организация располагалась в нежилых помещениях многоквартирного дома. Городские власти предоставили Центру отдельное четырехэтажное здание, оборудованное системой звукового ориентирования и цветовой навигацией. Также в здании оборудованы мастерские, классы для занятий, вокально-инструментальная студия и студия звукозаписи, а возле здания находится футбольная площадка.



Сообщается, что благодаря переезду в новое помещение, площади Центра выросли в 12 раз, а количество программ дополнительного образования выросло до 15.