15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве открылись 45 амбулаторных центров компьютерной томографии для диагностики коронавируса, внебольничной пневмонии и ОРВИ, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Центры были открыты по предложению Клинического комитета, так как поставить диагноз «коронавирус» на основании одних лабораторных исследований не всегда возможно.
«В них провели уже более 5 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более 1 тысячи человек получили противовирусные лекарства», - рассказала заммэра Москвы.
Диагностические центры развернуты на базе городских поликлиник, которые имеют кабинеты компьютерной томографии. Также в них проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на коронавирус, при необходимости пациенту могут сделать УЗИ-обследование. Центры работают в круглосуточном режиме.
При этом здания поликлиник, в которых находятся КТ-Центры закрыты для планового посещения горожан, медицинскую помощь гражданам оказывают в других филиалах.
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