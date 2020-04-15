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Город (Москва и область)     15.04.2020 14:54

В Москве открылись 45 центров компьютерной томографии для диагностики коронавируса

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Теги:  коронавирус  диагностика  компьютерная томография 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве открылись 45 амбулаторных центров компьютерной томографии для диагностики коронавируса, внебольничной пневмонии и ОРВИ, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Центры были открыты по предложению Клинического комитета, так как поставить диагноз «коронавирус» на основании одних лабораторных исследований не всегда возможно.

«В них провели уже более 5 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более 1 тысячи человек получили противовирусные лекарства», - рассказала заммэра Москвы.

Диагностические центры развернуты на базе городских поликлиник, которые имеют кабинеты компьютерной томографии. Также в них проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на коронавирус, при необходимости пациенту могут сделать УЗИ-обследование. Центры работают в круглосуточном режиме.

При этом здания поликлиник, в которых находятся КТ-Центры закрыты для планового посещения горожан, медицинскую помощь гражданам оказывают в других филиалах.


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Теги: 
коронавирус  диагностика  компьютерная томография 

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