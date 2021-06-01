В Москве открылись 77 площадок для продажи клубники

1 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве открылись 77 площадок для продажи клубники, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.



В Москве будет продаваться клубника из разных регионов России. По мере созревания клубники и увеличения поставок, в столице планируется открывать новые площадки по продаже клубники. В общей сложности их будет открыто 174.



Немерюк отметил, что ценовую политику на площадках определяют сами предприниматели.