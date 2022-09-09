В Москве открылись избирательные участки на муниципальных выборах

9 сентября. Mossovetinfo.ru — В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов муниципальных образований. Выборы в столице пройдут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября.



Москвичам предстоит выбрать от трех до пяти кандидатов в зависимости от избирательного округа.



Можно будет проголосовать как на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале mos.ru. Принять решение, как голосовать, можно прямо в дни выборов.