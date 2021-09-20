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Город (Москва и область)     20.09.2021 08:16

В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

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Теги:  вакцинация  вакцинация от гриппа  грипп  медицина  здравоохранение  прививки 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Из данных на сайте департамента здравоохранения, всего работает 45 мобильных пунктов.

Мобильные пункты работают ежедневно. По будням они открыты с 08:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00.

Узнать, где находится ближайший мобильный пункт, можно по ссылке.

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Карта места

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Теги: 
вакцинация  вакцинация от гриппа  грипп  медицина  здравоохранение  прививки 

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